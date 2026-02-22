BriEcologica le accuse | danni all' ambiente per ottenere più profitto

La Bri.Ecologica, secondo le accuse, avrebbe alterato le certificazioni dei rifiuti inviati in Bulgaria e in Grecia, con l’obiettivo di ridurre i costi e aumentare i guadagni. I responsabili dell’azienda avrebbero manipolato le documentazioni per mascherare la reale natura dei materiali, causando danni ambientali. La questione riguarda anche la gestione delle autorizzazioni e il rispetto delle normative europee sui rifiuti. La vicenda si concentra sulle pratiche adottate per massimizzare i profitti.

BRINDISI - Da un lato, la Bri.Ecologica - o, meglio, i suoi vertici - avrebbe “barato” sulla qualificazione dei rifiuti destinata alla Bulgaria e alla Grecia per risparmiare e ottenere più profitti. Dall'altro, questa condotta avrebbe cagionato danni all'ambiente. Lo scrive il gip del tribunale di Lecce Francesco Valente, motivando le misure cautelari a carico di sei indagati nell'ambito di un'inchiesta del Noe, coordinata dalla pm Carmen Ruggiero della Dda di Lecce. Si parla di un presunto traffico illecito di rifiuti. Gli interrogatori si sono già svolti, erano quelli preventivi. 🔗 Leggi su Brindisireport.it Danni del ciclone Harry, procedure più snelle per ottenere i ristoriLe procedure per ottenere i ristori per i danni causati dal ciclone Harry diventano più semplici. Difesa dell’ambiente, in programma una nuova ‘Passeggiata ecologica’ sul territorioDomenica 8 febbraio a Poggio Renatico si terrà una nuova passeggiata ecologica, organizzata da Plastic Free con il patrocinio del Comune. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Traffico di rifiuti con la Bulgaria e la Grecia: otto misure, sei arresti; Traffico illecito di rifiuti Italia-Bulgaria: operazione del NOE di Lecce, 6 arresti. BRINDISI - Coinvolta nell’indagine sul presunto traffico internazionale che ha portato a 6 arresti. Per gli inquirenti avrebbe fornito indicazioni su attestazioni ritenute false legate alla società Bri Ecologica - facebook.com facebook