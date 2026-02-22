Brescia-Milano | 106-102 duello al cardiopalma La Germani cede solo

Brescia ha perso contro Milano per via di alcune esitazioni negli ultimi minuti. La Germani ha mostrato determinazione, ma la squadra ospite ha sfruttato meglio le occasioni decisive, mantenendo un vantaggio di pochi punti fino al finale. I giocatori di Brescia hanno cercato di recuperare, ma le continue finte di Milano hanno impedito loro di ribaltare il risultato. La partita si è conclusa con un margine minimo, lasciando aperta la sfida tra le due formazioni.

Brescia ha combattuto con orgoglio, ma alla fine è stata la maggiore concretezza di Milano a fare la differenza, decretando la vittoria dell’EA7 Emporio Armani per 106 a 102. La Germani, pur arrendendosi solo nel finale, ha lasciato un’impressione positiva, confermando la sua crescita e la sua capacità di competere ad alti livelli nella pallacanestro italiana. La sconfitta, seppur bruciante, non cancella una prestazione di alto profilo e un segnale chiaro: Brescia è una squadra che ha tutte le carte in regola per guardare al futuro con ambizione. La sfida, disputata sabato 21 febbraio 2026, ha fin dalle prime battute Brescia imporre il proprio ritmo, con una circolazione di palla rapida e scelte ragionate. 🔗 Leggi su Ameve.eu

