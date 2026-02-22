Brescia che sorpresa | in tribuna sbuca Pep Guardiola!

Pep Guardiola è stato visto in tribuna durante la partita del Brescia, che ha vinto 3-2 contro la Pro Patria. La presenza dell’ex allenatore del Manchester City ha attirato molta attenzione tra i tifosi e i media. La squadra biancazzurra continua a lottare per la promozione, anche se la capolista Vicenza mantiene un vantaggio di 13 punti. La partita ha regalato emozioni e sorprese ai presenti allo stadio.

Prosegue il sogno promozione per il Brescia, che batte 3-2 la Pro Patria e si avvicina momentaneamente alla capolista Vicenza, che però può contare su un vantaggio di ben 13 punti. Presente al Rigamonti anche Pep Guardiola, che ha giocato con la maglia dei biancazzurri tra il 2001 e il 2003. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

Pep Guardiola al Rigamonti, un ritorno che emoziona BresciaPep Guardiola ha visitato il Rigamonti per seguire una partita di Serie C tra Union Brescia e Pro Patria, vinta dai padroni di casa con il punteggio di 3-2.

Brescia-Pro Patria, che sorpresa: al Rigamonti c’è Pep GuardiolaL’allenatore del Manchester City, affezionatissimo alla città, ha optato per una tipica improvvisata delle sue, studiata proprio per il giorno del compleanno del suo fraterno amico Edoardo Piovani, ... giornaledibrescia.it

Pep Guardiola a sorpresa al Rigamonti di Brescia per assistere al match di Serie C fra Pro Patria e Union, che vince per 3-2L'allenatore del Manchester City conferma così un legame molto forte con Brescia dove ha giocato ai tempi di Mazzone e al fianco di Baggio ... brescia.corriere.it

“Certi amori non finiscono, fanno dei giri immensi e poi ritornano”. Pep #Guardiola è tornato oggi al Rigamonti per #UnionBrescia-Pro Patria. #calcionews24 x.com

Brescia, che sorpresa: al Rigamonti c’è Pep Guardiola Leggi l’articolo di Luca Chiarini: https://www.giornaledibrescia.it/sport/calcio/union-brescia-pro-patria-pep-guardiola-ospite-rigamonti-cjejhjm0 Video di Alessandro Zanolini - facebook.com facebook