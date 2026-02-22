Boxe le sorelle Filardi sul podio del Dracula Open | Palermo brilla nel mini-mondiale in Romania

Le sorelle Filardi portano a casa medaglie al Dracula Open di Romania, un torneo internazionale di boxe. La causa è la loro preparazione intensa e la determinazione dimostrata sul ring. Durante la competizione, le giovani atlete dimostrano grande tecnica e cuore, conquistando il podio tra numerosi avversari provenienti da diversi paesi. La loro performance rappresenta un risultato importante per il movimento pugilistico locale. Palermo si conferma centro di talento e passione per la boxe.

Si conclude con un bilancio straordinario, fatto di talento puro e qualche amaro verdetto, l'avventura internazionale delle sorelle Filardi al prestigioso Dracula Open in Romania. Aggregate alla rappresentativa siciliana in quella che è stata una vera vetrina olimpica per i futuri campioni Under 19, le due giovani atlete hanno dimostrato che la boxe palermitana può competere contro le migliori nazionali del mondo. La notizia tecnica più rilevante arriva da Estella Filardi. La pugile ha finalmente trovato la sua dimensione ideale nella categoria 60 kg, esprimendo un pugilato di altissimo livello.