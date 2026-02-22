Box office USA | GOAT resta primo con 17 milioni Cime tempestose resiste
Il film GOAT conquista il primo posto al box office USA con 17 milioni di dollari, grazie al forte interesse degli spettatori nel weekend post-Presidents Day. La pellicola ha mantenuto la leadership, mentre Cime tempestose si conferma tra i titoli più visti, attirando ancora molti cinefili. Il totale delle entrate ha superato i 79 milioni di dollari, segnando un leggero aumento rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso. Il pubblico continua a scegliere con entusiasmo i titoli in sala.
Il Box Office USA del weekend post-Presidents Day negli USACanada ha chiuso con oltre 79 milioni totali, +2% rispetto allo stesso periodo 2025. Secondo i dati raccolti da Deadline, l’anno cinematografico 2026 è a 1.05 miliardi domestici, +7% su 2025 – un buon segnale prima dell’arrivo di Super Mario Galaxy – Il Film a Pasqua (1 aprile). GOAT (Sony) ha tenuto la prima posizione nel secondo weekend con 17 milioni (-38%), portando il totale domestico a 58.3 milioni. Il film ha un vantaggio di circa 3 milioni su Cime tempestose (Warner BrosMRC), che ha incassato 14.2 milioni (-57%) nel secondo weekend, totale domestico ora 60 milioni. 🔗 Leggi su Universalmovies.it
Box Office USA | Avatar: Fuoco e Cenere resta primo con oltre 20 milioniNel weekend del 9-11 gennaio 2026, il Box Office negli Stati Uniti ha raggiunto circa 100 milioni di dollari, segnando un aumento del 25% rispetto all'anno precedente.
