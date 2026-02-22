Box | +3,3% a Napoli l’investimento che resiste alla crisi

Il mercato dei box e dei posti auto a Napoli registra un aumento del 3,3% grazie alla crescente domanda di spazi di parcheggio. La richiesta proveniente da residenti e commercianti spinge gli investitori a mantenere gli acquisti, dimostrando una forte resistenza alla crisi economica. Questo settore immobiliare si distingue per la sua stabilità, anche in periodi di incertezza generale. La tendenza si conferma con l’aumento delle transazioni nelle zone centrali della città.

Box e Posti Auto: L’Investimento Immobiliare che Sfida la Crisi. Il mercato dei box e dei posti auto in Italia continua a mostrare una resilienza sorprendente, discostandosi dalla fase di incertezza che caratterizza il settore immobiliare residenziale. I prezzi sono in crescita, con un incremento medio del 2% per i box e dell’1,2% per i posti auto nella prima metà del 2025. Questo trend positivo non è distribuito uniformemente sul territorio nazionale, ma presenta delle marcate differenze regionali e cittadine. L’aumento della domanda, alimentato sia da necessità personali che da investimenti, e la ricerca di soluzioni adatte alle nuove esigenze di mobilità, come la predisposizione per colonnine di ricarica elettrica, sono i principali fattori di questo andamento. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Otb resiste alla crisi e punta alla crescita: Diesel vola e nuove acquisizioni in vista.Renzo Rosso ha deciso di investire ancora nel gruppo Otb, nonostante le difficoltà economiche, perché crede nelle potenzialità del marchio Diesel.

La Nike di Naxos resiste al ciclone Harry e diventa il simbolo della Sicilia che resisteDopo il passaggio del ciclone Harry, la Nike di Schisò si erge come simbolo della resilienza della Sicilia.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Scuola di cucina – Ricette vegane dal mondo: la box con 3 corsi; Quanto costa un garage a Firenze? Box e posti auto, in città aumenti tra i più alti d’Italia; Box e posti auto sono il vero affare d'oro a Roma. Ecco i nuovi prezzi, quartiere per quartiere; >ANSA-BOX/Milano Cortina le Olimpiadi più viste, 2 italiani su 3 alla tv.

Infortuni Napoli, il punto su tutti i giocatori ai box: l'infermeria è ancora affollata x.com

Il bimbo di Napoli, personale non formato all'uso dei nuovi box Frigo fuori da linee guida, arrivano gli ispettori. (di Francesco Tedesco) (ANSA) - NAPOLI, 17 FEB - Fu trasportato a bordo di un contenitore di vecchio tipo il cuore impiantato sul bimbo di Napoli, m - facebook.com facebook