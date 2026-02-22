boschetto dei tigli in via marina bocciato il silos offerto da aci

Il progetto di riqualificazione del boschetto dei tigli in via Marina è stato respinto perché il silos proposto da Aci non soddisfa le esigenze dell’amministrazione. L’idea era di integrare l’area con un nuovo spazio verde, collegandola ai Giardini Montanelli e a Villa Belgiojoso Bonaparte. L’obiettivo è creare una grande promenade naturale, potenzialmente chiudendo al traffico via Palestro per favorire la fruizione pubblica. Ora, i piani per il parco tra i parchi restano in attesa di sviluppi concreti.

Il Comune sogna di creare una grande promenade verde, un «parco tra i parchi» che parta da via Senato e si unisca ai Giardini Montanelli e a quelli di Villa Belgiojoso Bonaparte, possibilmente chiudendo al traffico anche via Palestro. Manca un anno alla fine mandato e un progetto così ambizioso (e costoso) per ora è inserito tra le priorità del Piano delle Opere pubbliche, «ci vorrà un piano esecutivo per avere un conto preciso, o troviamo uno sponsor o partiremo noi» auspica l'assessore al Verde Elena Grandi. Intanto, la prossima settimana parte la prima fase del progetto, la riqualificazione di via Marina nel tratto compreso tra via Boschetti e l'obelisco del Bottonuto, con la piantumazione di 93 tigli già alti una decina di metri, la depavimentazione di 700 metri quadrati di superficie asfaltata che permette l'ampliamento del parterre e la creazione di una passeggiata pedonale centrale. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

Il boschetto dei tigli in via Marina riapre dopo i danni causati dalla tempesta del 2023.

