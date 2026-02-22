Boscaglia | Buona reazione meritavamo il pari

Boscaglia commenta la partita, sottolineando che la buona reazione dei suoi giocatori ha permesso di ottenere un pareggio. La causa principale del risultato, secondo l’allenatore, è stata l’impegno mostrato in campo, nonostante la sconfitta. La squadra ha messo in difficoltà gli avversari con schemi aggressivi e un ritmo intenso. Boscaglia osserva che, nonostante la delusione per il punteggio, ci sono segnali positivi da sviluppare ulteriormente. La prossima sfida si avvicina, e i giocatori si preparano a migliorare.

"Sono deluso ed arrabbiato per il risultato finale, ma soddisfatto per la prestazione della squadra". Mister Roberto Boscaglia analizza così la sconfitta di Ravenna, la quarta consecutiva che fa sprofondare ancora di più in classifica la Samb. Ed aggiunge. "Se siamo in zona play out, vuole dire che qualche problema c’è e dobbiamo risolverlo. Comunque contro la seconda in classifica c’è stata una bella reazione dopo il gol dei giallorossi. E’ stata una partita equilibrata dove meritavamo il pareggio anche perché abbiamo messo in difficoltà il Ravenna". La Samb ha avuto con Martins la palla per potere riequilibrare l’incontro. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

La disamina di Vanoli. "Meritavamo il pari. Ora tante battaglie»Paolo Vanoli non nasconde il suo rammarico dopo la sconfitta.

Pontedera, pari stretto: "Meritavamo di più"Pontedera e Sambenedettese si sono affrontate in un match equilibrato, conclusosi con un pareggio 1-1.

