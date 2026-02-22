Borghi commenta Milan-Como | Il gol di Leao è arrivato in una situazione emblematica delle due squadre

Stefano Borghi analizza il pareggio tra Milan e Como, attribuendo il risultato al gol di Leao arrivato in una fase chiave del match. La rete si è verificata in un momento cruciale, riflettendo le difficoltà di entrambe le squadre nel gestire la partita. Borghi sottolinea come questa situazione rappresenti le caratteristiche di Milan e Como, entrambe in cerca di continuità. Il commento si concentra sulle scelte tattiche dei club durante l’incontro.

Stefano Borghi, noto giornalista e telecronista, ha commentato il pareggio del Milan col Como nel suo ultimo video pubblicato sul proprio canale YouTube. Ecco, di seguito, le sue dichiarazioni. "È stato uno spartito visto tante volte, il Milan ha lasciato fare all'avversario evitando di correre dei rischi e poi l'avversario appena ha un attimo di naturale calo lo va a prendere con queste situazioni. Solo che questa volta il Milan non ha concretizzato e c'è stato l'errore di Maignan, errore in costruzione. Maignan, che in questa stagione ha portato tantissimi punti al Milan, forse il migliore della stagione, ha sbagliato e il Como è passato in vantaggio. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

Borghi: “Maignan, una situazione che il Milan deve risolvere velocemente. A Como …”Stefano Borghi analizza la partita tra Como e Milan, conclusa 1-3, con particolare attenzione alle prestazioni di Mike Maignan.

