Bordighera | Arte e voto il punto di La Vigna apre alle idee

Il punto di La Vigna a Bordighera ha riaperto le porte, portando nuove idee nel dibattito locale. La decisione di aprire lo spazio nasce dal desiderio di coinvolgere i cittadini e favorire il confronto. Durante l’inaugurazione, sono state presentate proposte per migliorare i servizi e valorizzare il patrimonio culturale. La riapertura mira a rafforzare la partecipazione civica e stimolare proposte concrete. La comunità si prepara a un confronto acceso nelle prossime settimane.

Bordighera in Movimento: Il Punto di Bordighera Viva e la Nuova Fase della Campagna Elettorale. Bordighera si appresta a vivere un periodo cruciale della sua vita politica con l'avvicinarsi delle elezioni amministrative del 24 e 25 maggio. Un segnale tangibile di questa intensificazione è stata l'inaugurazione, il 21 febbraio 2026, del punto di riferimento di Bordighera Viva, la lista civica che sostiene la candidatura a sindaco di Carlo La Vigna, avvocato e ufficiale dei carabinieri in congedo. L'evento, avvenuto in via Vittorio Emanuele al civico 269, segna non solo l'apertura di uno spazio fisico dedicato alla campagna elettorale, ma anche l'intenzione di creare un vero e proprio centro di ascolto e partecipazione per i cittadini bordigotti.