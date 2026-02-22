Boom Anelka torna in Italia ma non è come pensi | lo aspettano in questa città

Nicolas Anelka torna in Italia, dopo aver firmato con un club di terza serie. La sua presenza ha suscitato attenzione tra tifosi e addetti ai lavori, soprattutto perché l’attaccante francese ha scelto di trasferirsi in una città poco nota al grande pubblico. Anelka si allena già con la squadra, mentre i supporter si chiedono quale ruolo avrà nel nuovo progetto. La sua decisione ha attirato molti sguardi curiosi tra gli appassionati di calcio locale.

© Calcionews24.com - Boom Anelka, torna in Italia, ma non è come pensi: lo aspettano in questa città

Montero risolve il contratto con la Juventus: pronta la panchina dell’Al-Ittifaq di Balotelli. I dettagli Tresoldi svela: «Sogno di giocare nel Milan, ci penso ogni mattina quando mi sveglio! Ecco come mai non gioco con l’Italia» Cagliari, Pisacane a DAZN commenta il pareggio contro la Lazio: «In certe situazioni l’aria è pesante e i ragazzi non lo meritano. Sappiamo che vestiamo una maglia importante» Lazio, Sarri a Sky dopo il pareggio contro il Cagliari: «Sono nervoso, non mi sono piaciute queste cose! È una stagione maledetta per mille motivi» Dimarco da record dopo Lecce Inter: nessuno come lui nelle ultime 20 stagioni di Serie A. 🔗 Leggi su Calcionews24.com Ranocchia frena gli entusiasmi: «Non so dove arriverà la Juve, ma ho la sensazione che Spalletti pensi a questa cosa». L’analisi dell’ex difensoreAndrea Ranocchia commenta la situazione della Juventus, sottolineando le difficoltà legate alla mancanza di una strategia consolidata e alla necessità di adottare un approccio pragmatico per affrontare le competizioni europee. I reati in città sono in calo dell’8%. Ma è allarme per minori e coltelli. Boom dei sequestri di stupefacentiI dati sulla criminalità a Milano mostrano un calo dell’8% rispetto al 2024, confermando una tendenza positiva nel tempo.