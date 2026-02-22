Bonelli e Fratoianni | la sfida al 10% per un nuovo peso politico

Bonelli e Fratoianni puntano al 10% dei consensi per rafforzare il loro peso politico. Durante la conferenza a Roma, i due leader hanno illustrato una strategia mirata ad aumentare l’appoggio tra i cittadini, coinvolgendo direttamente gli amministratori locali. Il confronto si concentra sulla crescita dei loro rappresentanti nei Comuni e nelle regioni. La sfida resta aperta e richiede un impegno costante per ottenere risultati concreti nelle prossime elezioni.

Ambizioni al 10%: La Strategia di Bonelli e Fratoianni per un Nuovo Peso Politico. Roma, 22 febbraio 2026 – La conferenza nazionale degli amministratori locali della formazione politica guidata da Angelo Bonelli e Nicola Fratoianni, tenutasi oggi a Roma, ha delineato un ambizioso obiettivo: raggiungere il 10% dei consensi elettorali. L’iniziativa, volta a consolidare la presenza sul territorio, è stata accolta positivamente da Silvia Salis, che ha espresso apprezzamento per il superamento delle aspettative rispetto ad altre realtà politiche. La conferenza ha rappresentato un momento cruciale per la forza politica, un’occasione per i suoi amministratori locali di confrontarsi e definire una strategia comune. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Il panorama politico italiano si confronta con scenari diversi e complessi.

Casapound,Schlein-Fratoianni-Bonelli al Governo: quando sarà sciolta?

