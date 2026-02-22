Bonate Sopra verso l’ingresso nel Parco dei Colli

Bonate Sopra. Verrà illustrata lunedì sera alle 20.30, in sala consigliare, la decisione dell'amministrazione comunale di entrare nel Parco dei Colli. La proposta dovrà poi essere vagliata dal cda del parco e inserita in un'apposita legge regionale. "La scelta scelta di promuovere l'ingresso nel parco dei colli di parte del nostro territorio – spiega il Sindaco Matteo Rossi – muove dalla volontà di tutelare le nostre aree verdi, agricole, e scegliere con decisione la strada della sostenibilità e della conversione ecologica". L'area interessata comprende 109,27 ettari, equivalenti a 1.092.662 mq, lungo il fiume Brembo e i torrenti Dordo e Lesina.