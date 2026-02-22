Bomba in un’auto a Roma | è caos

Un’esplosione ha danneggiato un’auto in periferia a Roma, causando momenti di panico tra i residenti. La causa sembra essere un ordigno nascosto nel bagagliaio, che ha provocato un’esplosione improvvisa. La polizia intervenuta sul posto ha isolato l’area e avviato le verifiche. Nessuno è rimasto ferito, ma i danni all’auto sono evidenti. Le autorità continuano a indagare sulle origini dell’ordigno e sui motivi dell’attentato.

Mattinata di apprensione quella del 22 febbraio a Roma, dove un presunto ordigno è stato individuato nel bagagliaio di un'auto in sosta nella periferia est della città. La segnalazione è partita nel corso di un controllo di routine effettuato da una pattuglia della Polizia Locale, che ha notato elementi ritenuti anomali e ha avviato verifiche più approfondite. Una volta riscontrata la presenza dell'oggetto sospetto, è stato attivato il protocollo di sicurezza e sono stati richiesti gli specialisti per la bonifica. In pochi minuti l'area è stata messa in sicurezza e transennata per consentire l'intervento degli artificieri.