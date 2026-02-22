bomba in auto a roma artificieri in azione

Una bomba nascosta nel bagagliaio di un’auto ha provocato un’evacuazione nella zona est di Roma domenica mattina. La scoperta è avvenuta mentre i residenti segnalavano un’auto sospetta parcheggiata vicino a un negozio. Gli artificieri hanno neutralizzato l’ordigno, che poteva esplodere in qualsiasi momento. La polizia ha chiuso temporaneamente alcune strade per permettere le operazioni di sicurezza. La presenza di un ordigno del genere preoccupa gli abitanti della zona.

Momenti di forte tensione nella mattinata di domenica 22 febbraio 2026 a Roma (RM), dove una bomba è stata scoperta all’interno del bagagliaio di un’auto parcheggiata nella zona est della capitale. L’allarme è scattato dopo il controllo di una pattuglia del VI Gruppo della Polizia Locale di Roma Capitale, impegnata in un servizio ordinario sul territorio. Gli agenti hanno notato il veicolo sospetto e hanno deciso di procedere con accertamenti più approfonditi. Durante l’ispezione è emersa la presenza dell’ordigno, nascosto nel vano posteriore. La segnalazione è partita immediatamente per consentire l’intervento degli artificieri. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

