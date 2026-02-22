Bologna senza Italiano | la lista dei convocati per la sfida all' Udinese

Bologna ha annunciato i giocatori convocati per la partita contro l'Udinese, a causa delle assenze di alcuni titolari chiave. La squadra cerca di compensare le assenze con giovani promesse e nuove strategie. Tra i convocati spiccano alcuni volti meno esperti, pronti a scendere in campo. La sfida si preannuncia combattuta e ricca di sorprese, con una determinazione evidente tra i giocatori. La partita si giocherà allo stadio Dall'Ara, davanti ai tifosi locali.

La 26ª giornata di Serie A si conclude con un confronto che si presenta come uno degli incontri più intensi della stagione, tra due squadre con obiettivi divergenti ma una posizione in classifica molto vicina. La sfida si svolge al Dall'Ara, teatro di un match che mette in evidenza le dinamiche di un campionato in continua evoluzione, caratterizzato da momenti di alta tensione e cambi di rotta improvvisi. La formazione del Bologna, sotto la guida di Vincenzo Italiano, si presenta rinforzata da un recente recupero di entusiasmo, rafforzato dalla vittoria contro il Torino e dal buon esito dell'andata dei playoff di Europa League in trasferta.