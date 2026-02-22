Bologna i convocati per l' Udinese | assenti Lykogiannis e Dominguez

L'allenatore Italiano ha convocato 24 giocatori per la partita contro l'Udinese, che si giocherà alla 26ª giornata di Serie A. Lykogiannis e Dominguez sono assenti a causa di problemi fisici, mentre il resto della rosa si prepara a scendere in campo. La squadra si allena intensamente in vista della sfida, che si svolgerà tra pochi giorni. La formazione ufficiale verrà comunicata prima del fischio d'inizio.

© Gazzetta.it - Bologna, i convocati per l'Udinese: assenti Lykogiannis e Dominguez

Il Bologna, reduce dal successo in campionato contro il Torino e da un prezioso 1-0 nei play-off di Europa League sul campo del Brann, si appresta ad affrontare l'Udinese per il posticipo del lunedì, valido per la 26ª giornata di Serie A. Ventiquattro i giocatori convocati da Vincenzo Italiano, che dovrà fare a meno non soltanto di Charalampos Lykogiannis, alle prese con una una tendinopatia acuta dei flessori destri, ma anche di Benjamin Dominguez. L'esterno argentino, come riferito dal club attraverso una nota ufficiale, "non sarà a disposizione a causa di una sindrome influenzale".