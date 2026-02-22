Board of Piece Renzi | Tajani sempre più imbarazzante

Renzi critica Tajani definendolo sempre più imbarazzante dopo che Forza Italia ha chiesto chiarimenti sul Board of Peace. La polemica nasce da divergenze interne al partito e si concentra sulle posizioni assunte dal leader rispetto alle decisioni di questa commissione. Renzi ha risposto con tono deciso, evidenziando le differenze tra le due anime politiche e sottolineando come le tensioni continuino a crescere all’interno dell’alleanza. La discussione si concentra ora sulle prossime mosse politiche.

ROMA – “Tajani sempre più imbarazzante. Oggi Forza Italia mi attacca chiedendomi cosa avrei fatto io sul Board of Peace. Ho già risposto: fossi stato premier non avrei partecipato. Perché una cosa è dire sì alla tregua, altro è immaginare una struttura privatistica come quella voluta da Trump. C’è una bella differenza! Non è difficile: può capirlo persino Tajani. Detto questo, io alla Casa Bianca sono stato tante volte ma mai con il cappello in mano – pardon – mai con il cappellino in mano. Abbiamo un governo che voleva essere patriota ed è subalterno a Trump, ai Maga, a chi mette dazi illegali contro le nostre aziende. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

Board of Piece, Tajani: "Siamo stati invitati come osservatori, ma non siamo membri"Il presidente Tajani ha spiegato che l’Italia è stata invitata come osservatrice alla riunione del Board of Peace, ma non può partecipare come membro.

Board of Piece, Tajani: "Siamo stati invitati come osservatori, ma non siamo membri" – Il videoIl vicepresidente Tajani ha annunciato che il governo italiano è presente alla riunione del Board of Peace come osservatore, perché lo statuto dell’organismo viola l’articolo 11 della Costituzione.

