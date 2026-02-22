Bloccati dai carabinieri i preparativi per un rave party

I carabinieri di Sala Consilina hanno interrotto questa mattina i lavori di preparazione di un rave party illegale nell’area dell’ex polveriera di Mandranello, a Padula. Gli agenti hanno scoperto i promotori che stavano allestendo tende e punti di aggregazione senza autorizzazione. La scoperta si è verificata durante controlli di routine, che hanno portato al blocco immediato delle attività in corso. Le forze dell’ordine hanno sequestrato materiale e sgomberato l’area, impedendo l’evento.

Tempo di lettura: < 1 minuto I carabinieri della Compagnia di Sala Consilina hanno interrotto questa mattina un rave party illegale in fase di organizzazione nell'area dell' ex polveriera di Mandranello, nel comune di Padula, in provincia di Salerno. Sul posto erano già presenti circa cento partecipanti e una cinquantina di veicoli, con il rischio di un afflusso maggiore nel corso della giornata. L'intervento dei militari, con diverse pattuglie impegnate nei controlli, ha evitato l'inizio dell'evento, garantendo lo sgombero in sicurezza dell'area. L'operazione rientra nelle misure previste dal cosiddetto "decreto rave", che ha introdotto nell'articolo 633-bis del Codice penale sanzioni per l'invasione di terreni o edifici con pericolo per la salute o l'incolumità pubblica.