Blatte morte al Mercato Centrale la replica della società | Ci scusiamo coi clienti

Le autorità hanno trovato numerose blatte morte al Mercato Centrale di Milano, a causa di problemi di igiene. La gestione del mercato si scusa con i clienti e assicura di collaborare con le autorità per risolvere la situazione. Un rappresentante ha confermato che sono state avviate tutte le procedure per migliorare le condizioni e rispettare le norme sanitarie. La situazione ha suscitato preoccupazione tra i visitatori del mercato. La questione resta sotto controllo delle autorità sanitarie.

Atmosfera "spettrale" e molti banchi chiusi. Solo 4 attività su 27 in regola. Ogni giorno oltre 15mila ingressi. Il MC doveva essere una boutique del cibo con “qualità e cultura” “In merito ai provvedimenti stabiliti da Ats Milano Città Metropolitana, Mercato Centrale Milano si scusa con i propri clienti ed è a completa disposizione delle autorità competenti, a cui assicura il rapido adempimento alle prescrizioni richieste. La società tiene a chiarire che, da sempre, presta la massima attenzione alla pulizia e all’igiene dei propri spazi, mediante controlli bisettimanali svolti in tutte le botteghe da una funzione interna preposta alle verifiche delle condizioni igienico-sanitarie, ingenti investimenti in materia e una collaborazione costante con Grandi Stazioni”. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

