Bisonte ko con Novara ai playoff ci va Busto Arsizio per un punto

Il Bisonte Firenze ha perso contro Novara per una serie di errori nel secondo set, che ha permesso all’avversario di prendere il comando. La sconfitta ha condannato il team toscano a restare fuori dai playoff, mentre Busto Arsizio si guadagna l’ultimo posto disponibile grazie a una vittoria di misura. I punti di Knollema e Bukili hanno dato qualche speranza, ma non sono bastati per evitare il risultato finale. La stagione si chiude con questa partita combattuta.

Il Bisonte Firenze – Igor Gorgonzola Novara 3-1 (23-25, 22-25, 25-18, 17-25) IL BISONTE FIRENZE: Acciarri 11, Morello, Valoppi (L1), Zuccarelli ne, Colzi ne, Villani ne, Knollema 20, Maleševi? 6, Bukili? 18, Tanase 9, Kaçmaz ne, Lapini (L2) ne, Agrifoglio ne. All. Chiavegatti. IGOR GORGONZOLA NOVARA: Van Avermaet 6, Cambi 1, Herbots 7, Squarcini (L2) ne, De Nardi (L1), Alsmeier 7, Ishikawa 11, Mims 7, Bonifacio, Carraro, Baijens 12, Tolok 16, Costantini, Melli 4. All. Bernardi. ARBITRI i: Caretti – Vagni. FIRENZE – Per un punto. Per un piccolo punto, Il Bisonte Firenze, sconfitto al Pala BigMat dalla Igor Gorgonzola Novara per 1-3, vede svanire in extremis il sogno di tornare ai play off quattro anni dopo l'ultima volta.