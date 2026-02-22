Bimbo Napolii Nas all' ospedale Monaldi

I Nas hanno fatto visita all’ospedale Monaldi dopo che il cuore danneggiato del bambino Napoli è stato al centro di indagini. La visita mira a verificare le condizioni di conservazione e le procedure seguite durante il trapianto che ha coinvolto il piccolo Domenico. I controlli dei militari si concentrano sulla documentazione e sui processi sanitari in atto. L’ospedale continua a collaborare con le autorità per chiarire la vicenda.

11.23 I Carabinieri del Nas sono tornati all'ospedale Monaldi, per accertamenti nell'inchiesta sulla morte del piccolo Domenico dopo il trapianto con un cuore danneggiato. Acquisita documentazione medica. Già ieri i militari avevano notificato nuovi avvisi di garanzia ai sei sanitari indagati, con il sequestro dei cellulari.Nei prossimi giorni l'autopsia. Prosegue all'esterno dell'ospedale l' omaggio per il bambino: fiori, bigliettini, peluche e palloncini. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

Napoli, bimbo con cuore danneggiato: per l'ospedale Monaldi resta operabileUn bambino di due anni e mezzo con un cuore danneggiato potrà ancora ricevere un trapianto, secondo l’ospedale Monaldi di Napoli, che ha deciso di mantenere aperta questa possibilità in attesa di un nuovo consulto previsto domani.

Visita del cardinale di Napoli al bimbo trapiantato all’ospedale Monaldi: un gesto di speranza.Il cardinale di Napoli si è recato all’ospedale Monaldi per incontrare un bambino appena sottoposto a un trapianto di cuore, portando un messaggio di sostegno ai genitori che affrontano questa difficile prova.

I Nas indagano sul trapianto di cuore fallito al Monaldi: avvisi di garanzia pronti

Domenico, dal trasporto con ghiaccio secco al trapianto di cuore fallito: la catena di errori che ha portato alla morte del bimbo di due anniIl piccolo era affetto da una grave cardiomiopatia dilatativa ed era ricoverato all’ospedale Monaldi di Napoli in attesa di un trapianto ... affaritaliani.it

Trapianto fallito a Napoli, morto il bimbo. Avvisi di garanzia e sequestro cellulariIl bimbo di due anni e mezzo che due mesi fa è stato sottoposto al trapianto di un cuore danneggiato a Napoli è morto. Se n'è andato, è finita, ha detto tra le lacrime la mamma del piccolo uscendo d ... tg24.sky.it

Radio1 Rai. . Sul corpo del piccolo Domenico, il bimbo trapiantato morto ieri a Napoli, sarà eseguita l'autopsia, da cui dipenderanno anche gli sviluppi dell'inchiesta. Ai sei sanitari già indagati, ai quali i carabinieri hanno sequestrato i cellulari, potrebbero prest - facebook.com facebook

Bimbo Napoli, l'appello di Gian Francesco Tiramani. "Storia terribile ma non mettiamo in dubbio i trapianti". di Ludovica Marafini x.com