Bimbo di 5 mesi scivola dalle braccia della mamma e rotola per le scale sbattendo la testa | è in pericolo di vita

Una madre si sente male mentre scende le scale a Chieri e fa cadere il suo bambino di cinque mesi, che rotola e sbatte la testa. Il piccolo si trova in condizioni gravissime all’ospedale Regina Margherita. La corsa in ambulanza e l’intervento dei medici sono stati necessari per cercare di salvarlo. La scena si è verificata in un momento di difficoltà della donna, che stava affrontando un malore improvviso. La famiglia attende notizie sulle sue condizioni.

Il piccolo Domenico, il bimbo di due anni e quattro mesi, in fin di vita dal 23 dicembre dopo avere subito il trapianto di un cuore arrivato danneggiato a causa di un errore commesso nella fase dell'espianto, è morto. Lo ha reso noto l’Azienda Ospedaliera dei C x.com