bimbo col cuore bruciato infermieri del monaldi avevano rinunciato ai turni di riposo per curare domenico

Gli infermieri del Monaldi hanno deciso di rinunciare ai loro turni di riposo per aiutare Domenico, un bambino con il cuore gravemente compromesso. La causa principale di questa scelta è stata la sua condizione critica, che richiedeva cure continue. Il capo infermiere spiega che hanno fatto tutto il possibile, ma alla fine il suo cuore si è spento durante il trapianto. La vicenda rimane un esempio di dedizione e sacrificio del personale sanitario.

C’è chi ha rinunciato ai giorni di riposo per continuare a stare vicino al piccolo Domenico. Il racconto arriva da Giovanni Bufalino, caposala della terapia intensiva della Uoc di Cardiochirurgia Pediatrica e delle Cardiopatie Congenite del Mondaldi di Napoli, dove il bimbo di due anni è morto dopo un trapianto di cuore fallito. “Abbiamo fatto di tutto e viviamo quello che è accaduto come un grande fallimento“, ha aggiunto. Il racconto sugli infermieri del Monaldi Il racconto del caposala Gli infermieri hanno rinunciato al giorno di riposo Domenico, un caso diverso dagli altri Il racconto sugli infermieri del Monaldi Nel giorno in cui Patrizia Mercolino ha parlato dei medici dell’ospedale Monaldi di Napoli, anche chi ha lavorato per stare vicino al piccolo Domenico esprime tutto il suo dolore. 🔗 Leggi su Virgilio.it

Bimbo col cuore bruciato, mamma Patrizia attacca i medici del Monaldi: "Mi hanno tradita, vergogna"Patrizia accusa i medici del Monaldi dopo la morte del suo bambino con il cuore bruciato, attribuendo il decesso a un possibile errore nel trattamento.

“Sono appena arrivati”. Bimbo col cuore bruciato, l’annuncio dall’ospedale MonaldiIl bambino di due anni, che ha subito un trapianto di cuore lo scorso 23 dicembre, è stato trasferito all’ospedale Monaldi di Napoli.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Il bimbo col 'cuore bruciato' è stabile ma grave. Al Monaldi arrivano gli ispettori del ministero; Cosa può succedere adesso al bimbo col cuore bruciato; Bimbo col cuore bruciato, per i medici del Monaldi il trapiano è ancora possibile: ma è corsa contro il tempo; Bambino con il cuore bruciato, faro sugli errori commessi a Bolzano.

Bimbo col cuore bruciato, come lo accompagnano alla morte: le ultime newsBimbo cuore bruciato dopo un trapianto non riuscito: avviata la pianificazione condivisa delle cure. Il dolore e l’appello della madre. notizie.it

Le ultime ore del bimbo col cuore «bruciato»: i sussurri, le lacrime e le carezze. «Domenico è il figlio di tutti»DAL NOSTRO INVIATO NAPOLI - L’hanno chiamata dall’ospedale Monaldi, erano le quattro e mezza di ieri mattina: « Signora venga subito, Domenico sta peggiorando ». Così, Patrizia Mercolino ha svegliato ... roma.corriere.it

Il Giornale. . “Si” in vantaggio al referendum, l’addio al bimbo col cuore “bruciato”, Hannoun e la telefonata al ministro di Hamas. Questo e molto altro sul Giornale in edicola oggi - facebook.com facebook