bilancio di genere spese mirate sui servizi

Ambra Torresi e Greta Avvanzo presentano il primo bilancio di genere, basato sul bilancio consuntivo 2024, per indirizzare risorse verso i servizi sociali. La decisione nasce dall'esigenza di migliorare l'equità tra i sessi attraverso investimenti mirati. Le due assessore spiegano come le spese siano state riorganizzate per favorire iniziative di sostegno e inclusione. La proposta mira a distribuire meglio i fondi e a rispondere alle esigenze della comunità.

Gli assessori Ambra Torresi (bilancio, foto a sinistra) e Greta Avvanzo (politiche sociali e pari opportunità, a destra) presentano il primo " Bilancio di genere " sulla base del bilancio consuntivo 2024. Agliana è tra i quattro Comuni della nostra provincia che aderiscono al "Bilancio di genere", promosso dalla Provincia di Pistoia e finanziato dalla Regione, per analizzare l’impatto delle spese che l’amministrazione sostiene e migliorare la programmazione della spesa pubblica. "Il quadro economico e occupazionale fornisce l’immagine di un territorio caratterizzato da densità produttiva, ma attraversato da persistenti disuguaglianze di genere. 🔗 Leggi su Lanazione.it

