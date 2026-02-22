Bici contro moto a Capua morto Giuseppe Pirozzi poliziotto penitenziario | aveva 41 anni
Giuseppe Pirozzi, poliziotto penitenziario di 41 anni, ha perso la vita dopo essere stato investito da una motocicletta a Capua. L'incidente si è verificato quando l'agente stava pedalando lungo la strada e la moto lo ha centrato con violenza. La donna alla guida del veicolo è sotto indagine per omicidio stradale. La scena dell'incidente ha attirato numerosi passanti che si sono fermati a prestare soccorso.
L'agente era in sella alla sua bici, quando è stato travolto da una motocicletta. Ferita anche la donna alla guida della moto, che è indagata per omicidio stradale. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Nuovo lutto per la Polizia Penitenziaria: muore in un incidente stradale in bicicletta il collega Giuseppe Pirozzi di soli 41 anni. R.I.P. Peppe - facebook.com facebook