bianconi e la storia di clarissa per trovare la forza anti bullismo

Ilaria Rita Bianconi ha scritto il romanzo “La storia di Clarissa” per sensibilizzare i giovani contro il bullismo. La narrazione, basata su un episodio reale, descrive le difficoltà di una ragazza che affronta il prepotente ambiente scolastico. La pubblicazione, disponibile ora in seconda edizione su Amazon, mira a coinvolgere i lettori con una storia che mette in luce le conseguenze di comportamenti aggressivi. La scrittrice spera di stimolare la riflessione tra i ragazzi.

Una storia di bullismo che diventa romanzo per affrontare il delicato tema tra i più giovani. È il libro La storia di Clarissa dell’autrice cagliese Ilaria Rita Bianconi, da poco uscito su Amazon per la seconda edizione. Il volume è un toccante romanzo per ragazzi che affronta con estrema delicatezza e una scrittura fluida il tema, purtroppo attualissimo, di bullismo e cyberbullismo: Clarissa è una ragazza costretta ad affrontare, oltre al difficile periodo adolescenziale, anche problemi familiari e di bullismo. Presa di mira dai suoi compagni di classe, la giovane dovrà scoprire la forza in sé stessa e la fiducia negli altri per trovare il suo posto nel mondo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Ilaria Rita Bianconi racconta il bullismo in 'La storia di Clarissa'L'autrice: 'Spero che il viaggio di Clarissa aiuti tante ragazze a trovare il coraggio di credere in sé stesse e capire che non si è mai sole nel chiedere aiuto' ... adnkronos.com

