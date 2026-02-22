Beukema sblocca Napoli avanti a Bergamo | 0-1 all’intervallo

Beukema segna il primo gol e porta il Napoli in vantaggio contro l'Atalanta. La rete arriva al 40° minuto, dopo un'azione veloce sulla fascia destra. I partenopei dominano il possesso palla e creano diverse occasioni da gol. L'Atalanta cerca di reagire, ma la difesa azzurra resiste. La partita si mantiene equilibrata, con il risultato ancora in bilico a pochi minuti dall'intervallo. La ripresa promette emozioni.

"> Napoli avanti di misura Il Napoli chiude il primo tempo in vantaggio alla New Balance Arena di Bergamo. Decide, per ora, la zampata di Sam Beukema, bravo a capitalizzare una punizione pennellata da Miguel Gutierrez e a infilare di testa sotto la traversa alle spalle di Carnesecchi. Uno 0-1 pesante, arrivato al 18’, che fotografa un primo tempo intenso, combattuto e ricco di episodi. L’episodio che cambia la gara L’azione decisiva nasce da un fallo di Scalvini al limite. Gutierrez mette un pallone teso nell’area piccola e Beukema anticipa tutti con una leggera ma decisiva deviazione: nulla da fare per Carnesecchi. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

Beukema in conferenza: Ko che fa male, secondo gol regolare. Avanti 2-0 cambiava tuttoAl termine di Atalanta-Napoli 2-1, il difensore azzurro Sam Beukema è intervenuto in conferenza stampa. Quanto fa male questo ko? Fa male, perchè a parte i gol subiti ... tuttonapoli.net

PASALIC E SAMARDZIC RIBALTANO LA GARA Finisce 2-1 Atalanta-Napoli. Ci pensa Beukema a sbloccare la sfida con un preciso colpo di testa. Nel secondo tempo però Pasalic riporta in parità la gara mentre Samardzic, all'81', sigla la rete della vittoria x.com

