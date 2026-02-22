Beukema | Il secondo gol era valido | sul 2 a 0 avremmo potuto portare a casa i punti

Sam Beukema ha dichiarato che il secondo gol era valido e avrebbe cambiato l’esito della partita. La sua squadra si è rammaricata per un episodio arbitrale che, secondo lui, ha influito negativamente sul risultato. Beukema ha sottolineato come, sul 2-0, si sarebbe potuto ottenere un risultato diverso. La discussione si concentra sull’episodio controverso che ha segnato il corso del match. La squadra si prepara ora a migliorare la fase successiva.

Al termine di Atalanta- Napoli, Sam Beukema ha commentato così la prestazione della squadra, con un inevitabile riferimento all’ episodio arbitrale che ha pesantemente condizionato il match. Le sue parole in conferenza stampa. Le parole di Beukema. Quanto pesa questa sconfitta? “Brucia, perché al di là dei gol incassati abbiamo disputato un’ottima gara contro un avversario di valore. Ho saputo che il secondo gol era valido: saremmo dovuti andare sul 2-0 e avremmo potuto portare a casa i punti. Non è successo e quindi dobbiamo guardare avanti.” Fragilità difensiva? “Ci stiamo lavorando e lo abbiamo fatto molto bene con il reparto arretrato. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

Squadra costretta a segnare il campo: "Altrimenti non avremmo potuto giocare"Un episodio recente evidenzia le difficoltà nella gestione degli impianti sportivi a Santa Maria a Monte.

Beukema la resurrezione: stacco imperioso e porta il Napoli in vantaggio (il suo secondo gol col Napoli)Beukema ha segnato il suo secondo gol con il Napoli, sfruttando un’uscita imperiosa e un inserimento preciso al minuto 18.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: ? Atalanta-Napoli 0-1 | Beukema segna! Poi rigore TOLTO e gol ANNULLATO ?; Napoli-Roma 2-2, pagelle – Santos subito. Rrahmani che cade e provoca il rigore, è lo spot della ciorta azzurra Conte ci salvi da un ritorno al passato giochista con De Zerbi o Italiano. Ricordate La Penna? È quello che ignorò il volto insanguinato di Vergara c; Calcio Live News: tutte le notizie di giornata in tempo reale; Alla Roma non basta una super doppietta di Malen, il Napoli pareggia con Spinazzola e Alisson Santos.

Beukema in conferenza: Ko che fa male, secondo gol regolare. Avanti 2-0 cambiava tuttoAl termine di Atalanta-Napoli 2-1, il difensore azzurro Sam Beukema è intervenuto in conferenza stampa. Quanto fa male questo ko? Fa male, perchè a parte i gol subiti ... tuttonapoli.net

Beukema: Il secondo gol era regolare, ho parlato con i compagni. Il mio messaggio ai tifosiNapoli sconfitto in modo sfortunato contro l'Atalanta, gli azzurri dopo una buonissima prestazione sono usciti con le ossa rotta dalla gara di Bergamo, le decisioni arbitrali hanno decisamente indiriz ... msn.com

Si esce sconfitti da Bergamo. Dopo il vantaggio nel primo tempo firmato Beukema, nel secondo tempo la partita si tinge di nerazzurro e ci pensano Pasalic prima e Samardzic poi a ribaltare il risultato e fissare il punteggio sul definitivo 2-1. Una sconfitta che fa - facebook.com facebook

Atalanta-Napoli 2-1, la dea ribalta gli azzurri con diversi episodi dubbi. Rileggi qui la partita. Sconfitta per gli azzurri contro l' #Atalanta di #Palladino. Al gol iniziale di #Beukema rispondono #Pasalic e Samardzic nel secondo tempo. Annullati un calcio di rigore x.com