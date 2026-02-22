bertram vince e vola in finale contro milano

Bertram Tortona si qualifica per la finale della Coppa Italia 2026 dopo aver battuto una squadra forte, spinta da una buona difesa. La vittoria arriva grazie a un’ottima prestazione offensiva e a un gran sacrificio dei giocatori. La partita si è conclusa con un punteggio stretto, lasciando aperte le possibilità per la sfida finale. Ora, i tifosi attendono con ansia l’incontro che deciderà il campione della coppa.

La Coppa Italia 2026 entra in una fase decisiva con una finale attesa tra Bertram Tortona e Armani Milano. Nella semifinale all’Inalpi Arena, la formazione piemontese guidata da Mario Fioretti ha staccato il pass per l’atto conclusivo battendo Milano 84-78, resistendo all’urto delle Vu Nere e imponendo l’allungo decisivo nell’ultimo quarto, trascinata dalle prestazioni di Hubb e Gorham. Si tratta di un grande ritorno di Tortona all’atto finale del torneo, riproponendo la sfida contro Milano già vista nell’edizione 2022. La vittoria in semifinale ha proiettato la Bertram Tortona verso la finalissima, dove affronterà Armani Milano. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

La Bertram vince anche a Udine e raggiunge la vettaDopo essere inciampata a Trieste nel recupero di mercoledì sera, la Bertram Tortona espugna il parquet di Udine e, almeno per una notte, aggancia in testa alla classifica la coppia formata da Brescia ... laprovinciapavese.gelocal.it

Bertram, la rimonta è straordinaria. Capolavoro nel terzo quarto, Trieste KOTrentasette punti per lo statunitense Hubb, migliore in campo. Partita combattuta fino alla fine. Strepitoso il tifo di casa ... rainews.it

PAGELLE TORTONA-VIRTUS La Bertram vince con merito. Hubb in piena fiducia, poi la spinta di Gorham e gli italiani. Per la Virtus il peggior Carsen Edwards, e quanto si sentono le assenze di Pajola e Hackett. - facebook.com facebook