Bersani e la supercazzola sullo Spin Time | per gli okkupanti invoca una soluzione di fantasia… Intanto paga lo Stato

Bersani ha definito la soluzione dello Spin Time come una “supercazzola” per giustificare l’occupazione da parte di gruppi senza permesso, accusando invece lo Stato di pagare per mantenere l’area occupata. La sua dichiarazione ha scatenato reazioni forti tra i residenti e le associazioni che chiedono lo sgombero immediato. La questione riguarda anche i costi sostenuti dalla pubblica amministrazione per l’assistenza agli occupanti. La discussione continua a dividere opinioni pubbliche e istituzioni.

E non ci vogliono proprio stare. Proprio non vogliono mollare la presa, i compagni col Rolex, quelli della sinistra al caviale, insistono a difendere l’indifendibile. A sostenere la legittimità dell’illegalità mimetizzando tra le pieghe della battaglia civile declinata al veltroniano “sì, ma anche” l’immarcescibili diritto all’occupazione abusiva. Così, mentre il tribunale di Roma mette nero su bianco il fallimento della legalità, condannando il Viminale a un risarcimento monstre di 21 milioni di euro per il mancato sgombero dello Spin Time, la sinistra “Ztl” serra i ranghi. Non per chiedere scusa ai cittadini che dovranno saldare il conto dell’occupazione abusiva dell’ex sede Inpdap all’Esquilino. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

Viminale condannato per lo Spin Time, gli attivisti: “Profitto e mercato non comandino su umanità e accoglienza”. Bersani: “Valore che non può essere disperso”Il Tribunale civile di Roma ha condannato il Viminale a pagare 21 milioni di euro per aver ritardato lo sgombero dello stabile Spin Time.

Roma, Bersani: "Spin Time? Non si permettano di toccarlo finché non sgomberano CasaPound"Pier Luigi Bersani ha reagito con fermezza alle proteste sui social, sottolineando che non si permettano di interferire con la sua attività finché CasaPound occupa ancora uno stabile a Roma.

Spin Time. Una realtà radicata di 400 occupanti “abusivi” tra inclusione e integrazione e il Comune di Roma che vuole acquistare l’immobile per scongiurare lo sgombero Valeria Costantini, @corriereroma x.com

Loro occupano, lo Stato paga: 21 milioni per "Spin Time". Il Viminale condannato a risarcire i proprietari dell’immobile a Roma per mancato sgombero. Un altro abuso della sinistra che si deve risolvere come con Leoncavallo e Askatasuna: sgombero! - facebook.com facebook