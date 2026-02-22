Berlino | 10 talenti ferraresi illuminano la scena cinematografica

Dieci giovani talenti ferraresi attirano l’attenzione al Festival di Berlino grazie alle loro opere innovative. La Blow-up Academy ha scelto di presentarli, puntando sulla qualità delle loro storie e sulla creatività delle riprese. I registi emergenti portano sul grande schermo tematiche attuali e uno stile originale, conquistando pubblico e critica. La loro partecipazione rappresenta un passo importante per il cinema italiano all’estero. La loro presenza continua a suscitare interesse tra gli operatori del settore.

Giovani talenti ferraresi al Festival di Berlino: la Blow-up Academy proietta il cinema italiano nel mondo. Dieci studenti della Blow-up Academy di Ferrara hanno avuto l'opportunità unica di partecipare alla 76esima edizione del Festival Internazionale del Cinema di Berlino, un evento di primaria importanza nel panorama cinematografico globale. La delegazione, composta da Virginia Bellentani, Aurora Alberti, Greta Barbieri, Thomas Paolini, Beatrice Bertani, Federica Ceregatti, Marianna Mozzo, Samuele Bellentani, Sara Mari e Rebecca Mellone, ha vissuto un'esperienza immersiva tra incontri, presentazioni e proiezioni, confrontandosi con professionisti del settore e realtà produttive internazionali.