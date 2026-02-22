Berlinale76 c’è anche un po’ d’Italia tra i vincitori

Nina Roza ha vinto l’Orso d’Argento per la miglior sceneggiatura alla Berlinale 76, grazie al film scritto e diretto da Geneviève Dulude-de Celles. La regista, già premiata in passato con il Crystal Bear, ha conquistato la giuria con una storia intensa e originale. La vittoria conferma il talento italiano presente in questa edizione del festival, che vede anche altre produzioni italiane in gara. La premiazione si è tenuta ieri sera a Berlino.

Roma, 22 feb. (askanews) – Nina Roza, scritto e diretto da Geneviève Dulude-de Celles, regista e produttrice già vincitrice del Crystal Bear al Festival di Berlino con il film Une Colonie nel 2019, si è aggiudicato l’Orso d’Argento per la miglior sceneggiatura. Il film, che vanta nel cast anche Chiara Caselli, è una coproduzione internazionale di Colonelle Films (Canada), Echo Bravo (Belgio), Ginger Light Films e Premiere Studio (Bulgaria) e dell’italiana UMI Films di Lorenzo Fiuzzi e Bardo Tarantelli. UMI Films è una società con sede a Roma specializzata nello sviluppo creativo, nella produzione cinematografica e nelle co-produzioni internazionali. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

