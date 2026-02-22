Berlinale76 C’è anche un po’ di Italia tra i vincitori | Nina Roza di Geneviève Dulude-De Celles con Chiara Caselli

Nina Roza, scritto e diretto da Geneviève Dulude-De Celles, ha vinto l’Orso d’Argento per la miglior sceneggiatura alla Berlinale76, grazie alla collaborazione con Chiara Caselli. La produzione coinvolge anche UMI Films di Lorenzo Fiuzzi e Bardo Tarantelli, rafforzando il legame tra Italia e cinema internazionale. La regista, nota per il suo precedente premio nel 2019, ha ottenuto il riconoscimento con un film che affronta tematiche sociali profonde. La vittoria conferma l’interesse per le storie autentiche e ben narrate.

C'è anche un po' di Italia tra i Vincitori della Berlinale76 L'Orso d'Argento per la miglior sceneggiatura è andato a Nina Roza di Geneviève Dulude-De Celles con Chiara Caselli e coprodotto da UMI Films di Lorenzo Fiuzzi e Bardo Tarantelli Nina Roza, scritto e diretto da Geneviève Dulude-de Celles, regista e produttrice già vincitrice del Crystal Bear al Festival di Berlino con il film Une Colonie nel 2019, si è aggiudicato l'Orso d'Argento per la miglior sceneggiatura. Il film, che vanta nel cast anche Chiara Caselli, è una coproduzione internazionale di Colonelle Films (Canada), Echo Bravo (Belgio), Ginger Light Films e Premiere Studio (Bulgaria) e dell'italiana UMI Films di Lorenzo Fiuzzi e Bardo Tarantelli.