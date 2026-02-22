Berlinale a trazione politica | vince il turco-tedesco Çatak

Il film del regista turco-tedesco Çatak ha conquistato il premio principale alla 76ª Berlinale, scatenando discussioni tra gli spettatori. La selezione della rassegna ha ricevuto critiche per la mancanza di originalità, mentre le polemiche sono esplose dopo alcune dichiarazioni di registi famosi. La cerimonia di premiazione ha acceso nuovi scontri tra sostenitori e detrattori, evidenziando le tensioni nel mondo del cinema. La vittoria di Çatak ha acceso un acceso dibattito tra pubblico e critica.

Di fronte a una selezione mediocre a lasciar traccia di questa 76ª Berlinale sono le polemiche. Dopo quelle suscitate da un'affermazione, forse malinterpretata, di Wim Wenders e dalle reazioni a catena con cui gran parte dell'universo cinematografico ha difeso il diritto a prendere posizione nei conflitti più brucianti, la cerimonia di premiazione è stata l'occasione per rinnovare disaccordi. Attraverso le parole dei premiati spesso vicini alle posizioni più intransigenti sulla tragedia di Gaza – accompagnate dai fischi di parte della sala – ma soprattutto attraverso le parole di un appassionato discorso del presidente di giuria Wenders che ha cercato di rimettere le cose al loro posto: sono le coscienze a contare e la coscienza di ciascun regista non può esimersi dal riconoscere che la complessità non può essere ridotta a partito preso.