Berlinale 2026 Orso d’Oro a Yellow Letters tra polemiche e interventi politici | ecco vincitori trame e discorsi

Yellow Letters di Ilker Çatak ha vinto l’Orso d’Oro alla 76ª Berlinale, suscitando discussioni tra critici e pubblico. La giuria ha premiato il film, che affronta temi di repressione e attivismo, in un contesto di tensioni politiche e controversie. La cerimonia si è svolta tra polemiche e interventi di figure pubbliche, riflettendo le sfide del cinema contemporaneo. La vittoria ha generato reazioni contrastanti tra sostenitori e detrattori.

Yellow Letters di İlker Çatak conquista l' Orso d'Oro alla 76ª Berlinale, in un'edizione segnata da polemiche e interventi politici, tra repressione, attivismo e ruolo del cinema: ecco tutti i vincitori, i discorsi e le trame dei film. È Yellow Letters di İlker Çatak il film che la giuria presieduta da Wim Wenders ha scelto per l' Orso d'Oro della 76ª Berlinale. Un'opera che mette in scena le conseguenze concrete della repressione politica sulla vita privata, raccontando lo sgretolarsi di un matrimonio sotto la pressione dello Stato. La vicenda segue Derya, attrice di successo, e Aziz, accademico e drammaturgo, entrambi travolti da provvedimenti disciplinari per le loro posizioni critiche. 'Yellow Letters' è "una premonizione inquietante, uno sguardo sul futuro prossimo che potrebbe riguardare anche i nostri Paesi" ha detto il Presidente della Giuria, Wim Wenders.