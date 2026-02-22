Bergamo rapina in villa dopo cena | famiglia legata e minacciata

Tre uomini armati hanno assaltato una villa a Urgnano, legando e minacciando madre, padre e figlio. La banda, probabilmente proveniente dall'Est Europa, ha forzato l'ingresso poco dopo cena, portando via oggetti di valore. Le vittime sono state costrette a restare immobili per alcuni minuti prima che i ladri si allontanassero. La polizia sta indagando per identificare i responsabili e ricostruire la dinamica dell'episodio. La famiglia sta ricevendo assistenza.

Attimi di puro terrore nella serata di venerdì 20 febbraio quando, poco prima delle 21, tre uomini armati hanno fatto irruzione in una villa di Urgnano, provincia di Bergamo, sorprendendo in casa una famiglia appena al termine della cena. Madre, padre e figlio adolescente sono stati minacciati con pistole e coltello, immobilizzati e costretti ad assistere al furto. I banditi sono riusciti ad aprire la cassaforte e a fuggire con denaro, preziosi e armi da caccia. In pochi minuti quella che era una serata tranquilla si è trasformata in un incubo., La donna, uscita in giardino per fumare, è stata la prima a essere bloccata e spinta all’interno dell’abitazione, poi è stata legata con fascette di plastica, quelle tipiche "da elettricista". 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

Rapina in Bergamasca: famiglia legata, cassaforte aperta colTre rapinatori hanno fatto irruzione a Urgnano, in Bergamasca, legando una famiglia e aprendo la caveau della cassaforte.

