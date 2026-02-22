Bergamo-Macerata 2-3 | le marchigiane rimontano e conquistano la salvezza

Bergamo-Macerata 2-3, risultato che ha deciso la salvezza delle marchigiane, si è giocato dopo una partita combattuta. La squadra di Macerata ha recuperato da una situazione difficile, grazie a un’ottima prestazione nel finale. La partita è stata caratterizzata da continui cambi di vantaggio e da un ritmo intenso fino al tie-break. Le due squadre hanno dato tutto in campo, creando una sfida emozionante fino all’ultimo punto.

© Mondosport24.com - Bergamo-Macerata 2-3: le marchigiane rimontano e conquistano la salvezza

La sfida decisiva della Regular Season di Bergamo ha visto un andamento incostante fino al tie-break, con Macerata capace di ribaltare una situazione iniziale favorevole alle rossoblù e di portare a casa la vittoria al quinto set. La gara ha mostrato una partenza intensa, una rimonta marcata delle marchigiane e una chiusura equlibrata che ha premiato la squadra ospite. La partita si è aperta con Bergamo in grado di imporsi ai particolari momenti iniziali nonostante l’assenza di alcuni titolari. In panchina è stata presente la palleggiatrice Sara Angelini, classe 2009, mentre Kendall Kipp ha stretto i denti nonostante la febbre per scendere in campo. 🔗 Leggi su Mondosport24.com Cuneo-Vallefoglia 3-2: le padrone di casa conquistano la salvezza, le ospiti escono sconfitte ma a testa altaCuneo-Vallefoglia 3-2, innesca una vittoria che permette alle padrone di casa di raggiungere la salvezza. Teramo-Fossombrone: sfida cruciale per la salvezza, assenza pesante nel capocan nona e speranze marchigiane in campo.Il Fossombrone arriva senza il suo giocatore chiave, Marco Bianchi, a causa di un infortunio, e questa assenza mette in difficoltà le speranze di salvezza. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Bergamo-Macerata 2-3. Le marchigiane rimontano da sotto 2-0 ed ottengono il punto necessario per la salvezza; 13a Giornata Ritorno 21-02-2026 – Serie A1 Femminile Tigota’ – RISULTATI e CLASSIFICA; Volley Bergamo sconfitta indolore al tie-break; Balducci, impresa salvezza: Bergamo scappa subito sul 2-0, Macerata sfodera l’orgoglio e firma la parità che vale oro. Balducci, impresa salvezza: Bergamo scappa subito sul 2-0, Macerata sfodera l’orgoglio e firma la parità che vale oroBERGAMO La Cbf Balducci resta in serie A1. Alle 22.26 cade il pallone che chiude il 4’ set regalando alla squadra di Lionetti il set, il 2’ del match e quindi il punto necessario ... corriereadriatico.it DIRETTA/ Macerata Bergamo (risultato finale 3-2): trionfo al tie-break! (volley, oggi 6 dicembre 2025)La diretta Macerata Bergamo in tv sarà in chiaro per tutti su Rai Sport e quindi anche in diretta streaming video su Rai Play in aggiunta a VBTV, in questo caso su abbonamento. Stati d’animo molto ... ilsussidiario.net #balducci, impresa #salvezza: Bergamo scappa subito sul 2-0, #macerata sfodera l’orgoglio e firma la parità che vale oro x.com Lega Pallavolo Serie A Femminile. ByErik · desolate (Slowed). HIGHLIGHTS TIGOTÀ Rivediamo insieme questo superscambio della sfida tra Volley Bergamo e CBF Balducci Hr Macerata della 26ª giornata di Serie A1 Tigotà #Volleyball #Pallavolo - facebook.com facebook