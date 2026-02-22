Belluno | sfida provinciale il centrodestra lancia Staunovo Polacco
Il centrodestra di Belluno ha scelto Marco Staunovo Polacco come candidato per le prossime elezioni provinciali, causa della necessità di rafforzare la propria presenza politica. La decisione mira a consolidare il supporto locale e a coinvolgere attivamente i cittadini nel processo decisionale. La candidatura di Polacco rappresenta un passo strategico per il gruppo, che punta a ottenere una vittoria significativa alle urne del 18 marzo. La campagna elettorale entra nel vivo con questa scelta.
Belluno alla svolta: il centrodestra unito punta su Staunovo Polacco per le provinciali. Il panorama politico della provincia di Belluno si prepara a un momento cruciale con la scelta di Marco Staunovo Polacco come candidato presidente per le elezioni provinciali del 18 marzo. L’annuncio, giunto in seguito a un’intensa fase di concertazione all’interno del centrodestro, segna un tentativo di convergenza e di presentazione di un fronte unito in vista della competizione elettorale. Questa decisione mira a sfruttare appieno l’esperienza e la capacità di mediazione di Staunovo Polacco, considerate fondamentali per affrontare le sfide che attendono l’amministrazione provinciale. 🔗 Leggi su Ameve.eu
