Belluno | sfida provinciale il centrodestra lancia Staunovo Polacco

Il centrodestra di Belluno ha scelto Marco Staunovo Polacco come candidato per le prossime elezioni provinciali, causa della necessità di rafforzare la propria presenza politica. La decisione mira a consolidare il supporto locale e a coinvolgere attivamente i cittadini nel processo decisionale. La candidatura di Polacco rappresenta un passo strategico per il gruppo, che punta a ottenere una vittoria significativa alle urne del 18 marzo. La campagna elettorale entra nel vivo con questa scelta.

Belluno alla svolta: il centrodestra unito punta su Staunovo Polacco per le provinciali. Il panorama politico della provincia di Belluno si prepara a un momento cruciale con la scelta di Marco Staunovo Polacco come candidato presidente per le elezioni provinciali del 18 marzo. L'annuncio, giunto in seguito a un'intensa fase di concertazione all'interno del centrodestro, segna un tentativo di convergenza e di presentazione di un fronte unito in vista della competizione elettorale. Questa decisione mira a sfruttare appieno l'esperienza e la capacità di mediazione di Staunovo Polacco, considerate fondamentali per affrontare le sfide che attendono l'amministrazione provinciale.

Romano, il centrodestra provinciale parte alla riscossa con Gafforelli: “Andate a votare”Il centrodestra di Romano torna a spingere forte in vista delle prossime elezioni provinciali di Bergamo.

Consiglio provinciale, seduta lampo: il centrodestra si astiene, assenti gli ‘alleati’ del PDOggi si è svolta presso la Rocca dei Rettori una seduta del Consiglio provinciale, caratterizzata da una presenza limitata e da un esito senza decisioni rilevanti.

Elezioni provinciali, Christian Roldo c'è: «Per un Bellunese che smette di rincorrere le emergenze e programma il suo destino»BELLUNO - Tanto tuonò che piovve. Dopo settimane di rumors e di voci di corridoio solide come il municipio di Sedico, Christian Roldo rompe gli indugi e annuncia la sua discesa in campo ... ilgazzettino.it

Elezioni comunali 2026: al voto otto Comuni, resta il nodo Lamon. Chi va alle urneBELLUNO - È ufficiale la data della prossima tornata elettorale amministrativa: 24 e 25 maggio. In provincia di Belluno saranno otto i Comuni al voto, che potrebbero diventare nove se ... ilgazzettino.it