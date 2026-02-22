Belle parole! alle Cantelmo | un’opera teatrale contro le discriminazioni

Un gruppo del comprensivo “Via Apulia” di Tricase si fa portavoce di un messaggio ricco di suggestioni nell’ambito del progetto “Altritudini” che lancia anche un concorso di poesia aperto TRICASELECCE - “Belle Parole!” è pronta ad andare in scena sul palcoscenico delle Cantelmo, a Lecce, domani, 23 febbraio. L’opera teatrale realizzata nell’ambito del progetto di Pari aps dal titolo Altritudini, vincitore del bando “Connecting Spheres” Oxfam Italia, finanziato dall’Unione europea, è frutto di un percorso laboratoriale curato dagli esperti formatori Walter Prete e Gustavo D’Aversa. Un’attività che ha visto protagonisti (e vedrà in scena) un gruppo di studenti del comprensivo Via Apulia di Tricase. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

Uno spettacolo teatrale contro le discriminazioni: in scena gli alunni della scuola mediaIl prossimo 19 gennaio, la sala del trono di Tricase ospiterà “Belle Parole!”, uno spettacolo teatrale realizzato dagli alunni della scuola media.

Contro le discriminazioni le vibrazioni del KPop

