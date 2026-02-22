Baumgartner 5° nel bob a 4 a Cortina | Lochner oro bis Vogt bronzo a sorpresa

Baumgartner conquista il quinto posto nel bob a 4 a Cortina, a causa di un errore di frenata durante la discesa. L'azzurro e la sua squadra si sono fermati a soli 25 centesimi dal podio, sfiorando la medaglia. La gara, molto combattuta, ha visto i tedeschi dominare ancora una volta, con Lochner che si prende l’oro e Vogt che sorprende con il bronzo. La corsa si è conclusa con un margine minimo tra le squadre.

L’equipaggio azzurro si ferma a soli 25 centesimi dalla zona medaglie sulla pista di Cortina, chiudendo quinto un bob a 4 olimpico dominato dai tedeschi. Lochner conquista il secondo oro consecutivo, Friedrich è ancora argento. Lo svizzero Vogt soffia il bronzo al tedesco Ammour sul filo dei centesimi. Sulla pista Eugenio Monti del Cortina Sliding Centre si chiude l’ultimo atto sportivo di Milano Cortina 2026, e lo fa con un pizzico di amaro per i colori azzurri. Patrick Baumgartner, Lorenzo Bilotti, Eric Fantazzini e Robert Mircea concludono in quinta piazza il bob a quattro olimpico, distanziati di soli 25 centesimi dal podio: troppo poco per festeggiare, abbastanza per rimpiangere. 🔗 Leggi su Sportface.it Milano-Cortina 2026, dominio tedesco nel bob a 2: Lochner oro, Baumgartner settimoJohannes Lochner ha vinto l'oro nel bob a due a Milano-Cortina 2026, confermando il dominio tedesco nella disciplina. LIVE Bob a 4, Olimpiadi 2026 in DIRETTA: Lochner non sbaglia e conquista l’oro, quinto BaumgartnerL'atleta Lochner ha vinto l'oro alle Olimpiadi 2026 grazie a una performance impeccabile, dopo aver chiuso con il miglior tempo di manche in 54 secondi. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Baumgartner sale di giri ed è 5/o dopo le prime due run del bob a 4 a Cortina; il podio dista 19 centesimi, guida Lochner; Curling: Italia maschile in corsa per le semifinali. Baumgartner e Mircea settimi nel due di bob; RECAP! Italia 5ª dopo 2 manche, Germania per la tripletta nel bob a quattro; LIVE Bob a 4, Olimpiadi 2026 in DIRETTA: Patrick Baumgartner il più veloce in entrambe le prove. Baumgartner risale al 5° posto nel bob a 4: podio a 19 centesimi, comanda LochnerDopo le prime due run a Cortina, Patrick Baumgartner chiude quinto con l’equipaggio azzurro. Il tedesco Johannes Lochner guida la classifica davanti a Friedrich ... sportface.it Olimpiadi Milano Cortina 2026, i risultati di oggi: azzurri 5° nel bob a 4 maschileLeggi su Sky TG24 l'articolo Olimpiadi Milano Cortina 2026, i risultati di oggi: azzurri 5° nel bob a 4 maschile ... tg24.sky.it Tempo di finale a #MilanoCortina2026 Cortina Sliding Center Ore 12.15 Bob a 4 uomini P. Baumgartner, L. Bilotti, E. Fantazzini, R. Mircea FISI - Federazione Italiana Sport Invernali MilanoCortina2026 - facebook.com facebook Tempo di finale a #MilanoCortina2026 Cortina Sliding Center Ore 12.15 Bob a 4 uomini P. Baumgartner, L. Bilotti, E. Fantazzini, R. Mircea @Fisiofficial @milanocortina26 x.com