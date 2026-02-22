Battipaglia implementato il geoportale comunale

A Battipaglia, l’ampliamento del geoportale comunale deriva dalla crescente richiesta di accesso rapido a mappe e dati territoriali. La piattaforma digitale, attiva da alcuni mesi, ora offre nuove funzionalità per migliorare la consultazione di informazioni su terreni, edifici e infrastrutture. Il Comune ha inserito strumenti più intuitivi per facilitare cittadini, professionisti e aziende nel trovare dati aggiornati. La piattaforma continuerà a essere aggiornata per rispondere alle esigenze della comunità.

CDU;PIANTA ORGANICA DELLE FARMACIE COMUNALI;PARCOMETRI;PIANO DI EMERGENZA COMUNALE;PN METRO PLUS E CITTA MEDIE SUD;TOPONOMASTICA COMUNALE. "Attraverso la realizzazione del Geoportale, forniamo ai nostri ai cittadini un ulteriore strumento per acquisire informazioni in maniera semplice ed immediata – dice la sindaca Cecilia Francese -. Una piattaforma pensata anche per migliorare la conoscenza della città. A tal riguardo, mi preme ringraziare il nostro ufficio tecnico che ha provveduto a geo-referenziare lo stradario per poi procedere con la predisposizione di idonea planimetria webgis". 🔗 Leggi su Salernotoday.it Leggi anche: Battipaglia, controlli antidroga nella villa comunale: quattro giovani segnalati Leggi anche: Così l’Italia non ha implementato la sorveglianza clinica durante il Covid Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Battipaglia. Implementato il Geoportale Comunale - POLITICAdeMENTE; Battipaglia, implementato il geoportale comunale; Eboli. Gran finale del Carnevale del Sele a Santa Cecilia - POLITICAdeMENTE; Battipaglia punta sulla digitalizzazione: potenziato il geoportale comunale con nuove funzioni. Sei di Battipaglia se... - facebook.com facebook