Battipaglia implementato il geoportale comunale
A Battipaglia, il geoportale comunale è stato aggiornato per migliorare l'accesso ai dati territoriali. La causa di questa implementazione risiede nella necessità di offrire strumenti più precisi a cittadini e tecnici. La piattaforma digitale ora permette di consultare mappe dettagliate e informazioni su terreni, edifici e infrastrutture della città. Questo intervento mira a semplificare le pratiche di urbanistica e gestione del territorio. La piattaforma è già disponibile online e pronta all'uso.
CDU;PIANTA ORGANICA DELLE FARMACIE COMUNALI;PARCOMETRI;PIANO DI EMERGENZA COMUNALE;PN METRO PLUS E CITTA MEDIE SUD;TOPONOMASTICA COMUNALE. "Attraverso la realizzazione del Geoportale, forniamo ai nostri ai cittadini un ulteriore strumento per acquisire informazioni in maniera semplice ed immediata – dice la sindaca Cecilia Francese -. Una piattaforma pensata anche per migliorare la conoscenza della città. A tal riguardo, mi preme ringraziare il nostro ufficio tecnico che ha provveduto a geo-referenziare lo stradario per poi procedere con la predisposizione di idonea planimetria webgis". 🔗 Leggi su Salernotoday.it
