Battipaglia implementato il geoportale comunale

A Battipaglia, il geoportale comunale è stato aggiornato per migliorare l'accesso ai dati territoriali. La causa di questa implementazione risiede nella necessità di offrire strumenti più precisi a cittadini e tecnici. La piattaforma digitale ora permette di consultare mappe dettagliate e informazioni su terreni, edifici e infrastrutture della città. Questo intervento mira a semplificare le pratiche di urbanistica e gestione del territorio. La piattaforma è già disponibile online e pronta all'uso.