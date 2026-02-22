Battipaglia implementato il geoportale comunale

A Battipaglia, il geoportale comunale è stato aggiornato per migliorare l'accesso ai dati territoriali. La causa di questa implementazione risiede nella necessità di offrire strumenti più precisi a cittadini e tecnici. La piattaforma digitale ora permette di consultare mappe dettagliate e informazioni su terreni, edifici e infrastrutture della città. Questo intervento mira a semplificare le pratiche di urbanistica e gestione del territorio. La piattaforma è già disponibile online e pronta all'uso.

CDU;PIANTA ORGANICA DELLE FARMACIE COMUNALI;PARCOMETRI;PIANO DI EMERGENZA COMUNALE;PN METRO PLUS E CITTA MEDIE SUD;TOPONOMASTICA COMUNALE. "Attraverso la realizzazione del Geoportale, forniamo ai nostri ai cittadini un ulteriore strumento per acquisire informazioni in maniera semplice ed immediata – dice la sindaca Cecilia Francese -. Una piattaforma pensata anche per migliorare la conoscenza della città. A tal riguardo, mi preme ringraziare il nostro ufficio tecnico che ha provveduto a geo-referenziare lo stradario per poi procedere con la predisposizione di idonea planimetria webgis". 🔗 Leggi su Salernotoday.it

