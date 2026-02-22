Bastoni e il caso Juventus tra fischi e social | il commento sulla gara di oggi -FOTO

Bastoni ha preso un’ammonizione pesante durante la partita, a causa di un’azione fallosa che ha suscitato reazioni tra i tifosi. La decisione dell’arbitro ha portato alla sua squalifica, influenzando la squadra. I social si infiammano con commenti e opinioni sulla sua condotta. La presenza di Bastoni in campo ora appare incerta, mentre i supporter seguono con attenzione gli sviluppi. La partita continua e i prossimi passi sono ancora da definire.

Inter News 24 Bastoni e il caso Juventus tra fischi e social: il centrale nerazzurro rimedia un’ammonizione pesante e finisce in squalifica.. La trasferta nel Salento si è rivelata un terreno particolarmente ostile per Alessandro Bastoni, il centrale difensivo mancino della Nazionale e colonna portante della retroguardia dei meneghini. Sin dai primi istanti del match, il calciatore è stato preso di mira dalla tifoseria giallorossa con una pioggia di fischi. Il clima di tensione è direttamente collegato alla caduta accentuata dopo il tocco di Pierre Kalulu, il difensore francese della Juventus, durante il recente scontro diretto; un errore che il giocatore ha comunque ammesso pubblicamente, chiedendo scusa dinanzi alle telecamere. 🔗 Leggi su Internews24.com

Bastoni travolto dai fischi, il ‘castigo’ in Lecce-Inter per caso KaluluAlessandro Bastoni ha ricevuto una pesante accoglienza dai tifosi di Lecce, che lo hanno fischiato durante il match che l'Inter ha vinto 2-0.

Bastoni travolto dai fischi, il 'castigo' in Lecce-Inter per caso KaluluAlessandro Bastoni travolto dai fischi a Lecce, nel match che l'Inter ha vinto oggi 2-0 in casa dei giallorossi. Il pubblico del Via del Mare ha espresso il proprio dissenso dopo la simulazione del di ... adnkronos.com

