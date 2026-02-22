Basket Milano vince la Coppa Italia | spezzata la maledizione in finale

Milano conquista la Coppa Italia di basket dopo aver battuto Tortona in finale, rompendo una lunga attesa di vittorie nella competizione. La squadra ha mostrato grande determinazione e ha sfruttato al meglio le occasioni offensive, portando a casa il trofeo. La vittoria segna un momento importante per il club, che finalmente mette fine a una serie di risultati negativi nelle finali. La città festeggia il trionfo della squadra lombarda.

Le maledizioni sono fatte per essere spezzate. Ci avrà pensato l’Olimpia oggi in campo contro la temibile Tortona, arrivata all’atto finale della Coppa Italia. Nel recente passato, le cose erano andate bene ma non benissimo. Infatti, il percorso dei meneghini si era fermato sempre in finale. E stavolta l’appuntamento con la vittoria non poteva essere fallito. Giuseppe Poeta ce l’ha fatta: battuta la Bertram Derthona Tortona per 85-77. Si tratta di un appuntamento storico, visto che è la nona volta che Milano conquista il trofeo di metà stagione. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. 🔗 Leggi su Sportface.it

La EA7 Milano vince la Coppa Italia di basket, Tortona ko in finaleLa vittoria della EA7 Milano nella finale di Coppa Italia nasce dalla determinazione della squadra e dal sostegno di oltre 12.

Basket: Milano suona la nona e vince la Coppa Italia. Tortona sogna, ma l’ultimo quarto premia l’OlimpiaMilano conquista la Coppa Italia 2026 grazie alla vittoria contro Tortona, che aveva raggiunto la finale dopo aver eliminato varie squadre.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Coppa Italia, la Germani si ferma in semifinale: vince Milano 106-102; Cremona-Olimpia Milano 67-86: highlights LBA; Brescia lotta, ma Milano è più cinica e vince 106-102. La Germani saluta a testa altissima la Coppa Italia: gli highlights - BresciaToday; Basket, Milano batte Brescia e va in finale di Coppa Italia.

Basket: Milano suona la nona e vince la Coppa Italia. Tortona sogna, ma l’ultimo quarto premia l’OlimpiaDopo due sconfitte consecutive in finale, a Torino l'Olimpia EA7 Emporio Armani Milano porta a casa la Coppa Italia, edizione 2026. Le Final Eight sono ... oasport.it

L’EA7 Olimpia Milano vince la Coppa Italia LBA 2025/26: battuta Tortona per 85-77! – VIDEOL’EA7 Olimpia Milano conquista la Coppa Italia LBA 2025/26! La squadra di Poeta batte la Bertram Derthona Tortona per 85-77 all’Inalpi Arena di Torino nella finale odierna. I Man in Red tornano a vinc ... generationsport.it

Basket, Derthona perde la finalissima di Coppa Italia con Milano. All'Inalpi di Torino nonostante la prestazione di Hubb. Chiodi, onore al merito ai nostri #ANSA x.com

L’Olimpia Milano conquista la Coppa Italia di basket battendo Tortona 85-77 nella finale disputata all’Inalpi Arena di Torino. Le “scarpette rosse” fanno la differenza nella ripresa grazie alle prestazioni di Brooks, autore di 20 punti, e Guduric, che ne mette a r - facebook.com facebook