Basket | l’EA7 Milano vince la Coppa Italia 2026 Tortona ko
L’EA7 Milano conquista la Coppa Italia 2026 dopo aver battuto Tortona per 85-77 all’Inalpi Arena di Torino. La vittoria arriva grazie a una prestazione convincente e alla determinazione dei giocatori, che hanno mantenuto il vantaggio fin dalla prima metà. Tortona, alla seconda finale consecutiva, ha tentato di reagire ma non è riuscita a invertire il risultato. La squadra milanese si aggiudica così il suo nono trofeo nel torneo.
Torino, 22 febbraio 2026 – L’EA7 Emporio Armani Milano si aggiudica l’edizione 2026 della Frecciarossa Final Eight superando per 85-77 all'Inalpi Arena di Torino la Bertram Tortona, alla sua seconda esperienza nell’atto finale della kermesse dopo quella del 2022 anche in quel caso persa contro i biancorossi, al nono trionfo in Coppa Italia della loro storia. Armoni Brooks è ancora una volta il trascinatore con venti punti (610 nel tiro da tre punto) ben spalleggiato dai diciotto di Marko Guduric. Per coach Giuseppe Poeta è il primo trofeo sia nella sua carriera da capoallenatore sia alla guida delle scarpette rosse. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
La EA7 Milano vince la Coppa Italia di basket, Tortona ko in finaleLa vittoria della EA7 Milano nella finale di Coppa Italia nasce dalla determinazione della squadra e dal sostegno di oltre 12.
Basket: Milano suona la nona e vince la Coppa Italia. Tortona sogna, ma l’ultimo quarto premia l’OlimpiaMilano conquista la Coppa Italia 2026 grazie alla vittoria contro Tortona, che aveva raggiunto la finale dopo aver eliminato varie squadre.
Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Coppa Italia imprevedibile: a Torino, l’Olimpia comincia contro Trieste; Pallacanestro Brescia – Olimpia Milano, le curiosità e dove vederla | LBA Frecciarossa Final Eight; Milano sprofonda con Dubai 96-78, il play-in è un lumicino; L’Olimpia Milano batte Trieste ma perde Diop. Ora c'è Brescia in semifinale.
Basket: Milano suona la nona e vince la Coppa Italia. Tortona sogna, ma l’ultimo quarto premia l’OlimpiaDopo due sconfitte consecutive in finale, a Torino l'Olimpia EA7 Emporio Armani Milano porta a casa la Coppa Italia, edizione 2026. Le Final Eight sono ... oasport.it
La Coppa Italia torna a Milano: l'Olimpia supera Tortona 85-77Secondo trofeo stagionale per l'EA7 Emporio Armani, che dopo la Supercoppa concede il bis, ma con 'Peppe' Poeta in panchina ... corrieredellosport.it
Basket, Derthona perde la finalissima di Coppa Italia con Milano. All'Inalpi di Torino nonostante la prestazione di Hubb. Chiodi, onore al merito ai nostri #ANSA x.com
L’Olimpia Milano conquista la Coppa Italia di basket battendo Tortona 85-77 nella finale disputata all’Inalpi Arena di Torino. Le “scarpette rosse” fanno la differenza nella ripresa grazie alle prestazioni di Brooks, autore di 20 punti, e Guduric, che ne mette a r - facebook.com facebook