Basket | l’EA7 Milano vince la Coppa Italia 2026 Tortona ko

L’EA7 Milano conquista la Coppa Italia 2026 dopo aver battuto Tortona per 85-77 all’Inalpi Arena di Torino. La vittoria arriva grazie a una prestazione convincente e alla determinazione dei giocatori, che hanno mantenuto il vantaggio fin dalla prima metà. Tortona, alla seconda finale consecutiva, ha tentato di reagire ma non è riuscita a invertire il risultato. La squadra milanese si aggiudica così il suo nono trofeo nel torneo.