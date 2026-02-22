basket femminile venezia risponde alla vittoria di schio successi di battipaglia e sesto san giovanni

Venezia si sveglia con una vittoria dopo aver perso contro Schio, che aveva dominato la partita precedente. La squadra locale ha deciso di reagire, mettendo in campo energia e determinazione. La gara si è giocata su ritmi intensi e molti tifosi hanno assistito a un duello serrato. La vittoria di Venezia arriva in una giornata ricca di risultati sorprendenti, tra cui le affermazioni di Battipaglia e Sesto San Giovanni.

Dopo l’anticipo di ieri, che ha visto la vittoria della capolista Famila Schio sul campo del Derthona per 65-57, oggi si è completata la ventesima giornata delle Serie A1 di basket femminile. La Reyer Venezia mette da parte il ko nel derby con Schio in Eurolega e riparte con un comodo successo sul Bronzi per 72-57 con protagoniste Matilde Villa e Mariella Santucci, che hanno concluso rispettivamente con 12 e 10 punti. A Broni non sono bastati i 16 punti di Laura Cornelius e la doppia doppia di Andrijana Cvitkovic (14 punti e 10 rimbalzi). V ittoria in volata di Sesto San Giovanni, che supera 59-57 la Dinamo Sassari. 🔗 Leggi su Oasport.it

Basket, Serie A1 femminile: Schio vince il big match con Campobasso, successi per Venezia, Sesto San Giovanni e RosetoNel fine settimana della Serie A1 femminile di basket, si sono disputate diverse gare, con vittorie importanti per Schio, Venezia, Sesto San Giovanni e Roseto.

