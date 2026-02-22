Bartzokas critica la prestazione dell' Olympiacos | Al di sotto delle aspettative

Bartzokas critica la prestazione dell'Olympiacos dopo la sconfitta contro il Panathinaikos: la squadra ha mostrato una difesa debole e un attacco inefficace. La partita di Coppa di Grecia si è conclusa con un punteggio di 79-68, evidenziando le difficoltà del team di fronte a un avversario più incisivo. La sconfitta ha evidenziato le lacune nella strategia e nella concentrazione dei rossoblù, che ora devono reagire in vista delle prossime sfide.

Un confronto decisivo della Coppa di Grecia ha mostrato una supremazia netta del Panathinaikos sull’Olympiacos Piraeus, con il punteggio finale di 79-68. La partita ha preso una piega chiara fin dalle battute iniziali, con i biancoverdi che hanno imposto il ritmo e controllato l’andamento dell’incontro dall’inizio alla fine, trasformando l’inerzia del primo tempo in una vittoria decisiva. Nel corso dei primi minuti il Panathinaikos ha mostrato una strenua consistenza offensiva e una difesa affidabile, impedendo all’Olympiacos di prendere il bandolo della matassa. L’Olympiacos Piraeus ha accusato difficoltà in attacco e ha faticato a trovare soluzioni efficaci, finendo per incassare un deficit che si è progressivamente allargato. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

