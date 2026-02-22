Barchi piange Doriana Gabbianelli Trasformò il suo dolore in dono

La morte di Doriana Gabbianelli a 75 anni ha scosso la comunità di Barchi, dove era molto stimata. La causa della scomparsa risiede in una malattia lunga e difficile, affrontata con coraggio. Nel corso degli anni, aveva condiviso il suo esempio di solidarietà, aiutando molte persone in difficoltà. La sua perdita lascia un vuoto profondo tra amici e familiari, che ricorderanno il suo sorriso e il suo spirito altruista. La comunità si prepara a ricordarla con un momento di commemorazione.

© Ilrestodelcarlino.it - Barchi piange Doriana Gabbianelli. Trasformò il suo dolore in dono

Barchi e tutta Terre Roveresche sono in lutto per la scomparsa, a 75 anni, di Doriana Gabbianelli. Una donna messa duramente alla prova dal destino, che ha saputo dare un insegnamento importante di forza e generosità, trasformando il proprio dramma personale in un grande gesto di altruismo. Doriana Gabbianelli era la mamma di Simone Maurenzi, morto ad appena 23 anni in un incidente stradale verificatosi il 4 aprile del 2005 nella galleria San Geronzio a Cagli, che spinta dal desiderio di dedicare alla memoria del suo ‘Mone’ (come lo chiamavano affettuosamente gli amici) una struttura al servizio della comunità, in particolare dei giovani, ha voluto finanziare la costruzione di una palestra, donando al Comune 450mila euro. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it Il dolore che trasformò Shakespeare: di cosa parla Hamnet, il film che si prepara a sbaragliare gli OscarIl film Hamnet, diretto da Chloé Zhao e in uscita il 5 febbraio, racconta la storia personale di William Shakespeare. Auto fuori strada, Bitonto piange il 17enne Gianvito Carelli: "Dolore insopportabile"Gianvito Carelli, 17enne di Bitonto, è morto questa notte in un incidente stradale sulla Strada Provinciale 22, nel quartiere di Palombaio. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Barchi piange Doriana Gabbianelli. Trasformò il suo dolore in dono.