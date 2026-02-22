Bar grossetani sotto inchiesta | telecamere spia e lavoro nero

Le indagini sui bar grossetani hanno scoperto l’uso di telecamere spia e numerose irregolarità sul lavoro. I carabinieri del nucleo ispettorato del lavoro hanno controllato diverse attività, trovando dipendenti senza contratto e sistemi di sorveglianza clandestini. Durante le verifiche, sono state elevate sanzioni per circa 14 mila euro. La situazione ha portato a una serie di interventi mirati per regolarizzare le attività coinvolte. I controlli continueranno nelle prossime settimane.

Lavoro Nero e Telecamere Spia: Irregolarità Diffuse nei Bar del Grossetano. I carabinieri del nucleo ispettorato del lavoro di Grosseto hanno concluso una serie di ispezioni nei bar e bistrot della provincia, portando alla luce una situazione di irregolarità diffusa e sanzioni per un totale di circa 14.500 euro. Le verifiche, svolte nei giorni scorsi, hanno riguardato il rispetto delle normative sui contratti di lavoro, la sicurezza dei dipendenti e l’adempimento degli obblighi formativi. Un’attività è stata sospesa a causa di lavoro nero, mentre due imprenditori sono stati denunciati per diverse violazioni. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Bronte (CT): Edilizia sotto inchiesta, 3 imprenditori denunciati per sicurezza e lavoro nero. Sanzioni per 28mila euro.I carabinieri di Bronte hanno denunciato tre imprenditori edili per aver violato le norme sulla sicurezza e aver impiegato lavoratori in nero.

Piana di Gioia Tauro: lavoro nero e sicurezza sul lavoro sotto accusa, sanzioni e imprese sospese.Nella Piana di Gioia Tauro, le autorità hanno scoperto numerose irregolarità sul fronte del lavoro nero, causando sanzioni pesanti e la sospensione di un'impresa edile.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Bar Ristoro Conad Grosseto – Via Senegal Colazione • Pranzo • Aperitivo Il menù di oggi, venerdì 13 febbraio, perfetto per la tua pausa pranzo o per l’asporto! PRIMI PIATTI • Fusillone zucca e speck • Caserecce allo scoglio • Selezione piatti gluten fr - facebook.com facebook